الضمان: شمول أنشطة وقطاعات جديدة في برنامج استدامة

أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن شمول قطاعات وأنشطة جديدة في برنامج استدامة.

وحسب بيان صحافي من المؤسسة اليوم فإن توزيع القطاعات جاء على النحو التالي:الفئة الأولى: المنشآت العاملة في الأنشطة والقطاعات التي يتوجب عليها إرفاق رخصة مزاولة المهنة الصادرة عن الجهات الرسمية التي تثبت تصنيفها ضمن فئة، المواقع الالكترونية، والمكتبات ومراكز بيع القرطاسية، ومنشآت صناعة القرطاسية، ومكاتب إصدار التأشيرات، ودور النشر والتوزيع، ومنشآت التصوير الفوتوغرافي والتصوير والإنتاج والتوزيع الفني.

وتشمل الفئة الثانية، محطات التلفزة والمحطات الإذاعية التي تقدم ما يثبت انخفاض إيراداتها من الإعلانات في عام 2020 بنسبة 40 بالمئة فأكثر عن العام 2019.

ودعت المؤسسة المنشآت العاملة ضمن هذه الفئة إلى إرفاق الرخصة الصادرة عن هيئة الإعلام المرئي والمسموع.

كما قررت المؤسسة شمول المنشآت التي انخفضت مبيعاتها في عام 2020 بنسبة 30 بالمئة فأكثر عن العام 2019 وذلك عن شهر شباط القادم.

وأكدت المؤسسة أن التقدم للاستفادة من البرنامج هو حصراً من خلال حساب المنشأة على الخدمات الإلكترونية للمؤسسة.

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