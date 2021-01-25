اعتذار أمين عمان جراء مصادرة كتب “كشك أبو علي” وسط البلد

قدم أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة، مساء اليوم الاثنين، اعتذارا لصاحب كشك حسن أبو علي للثقافة.

وأبدى الشواربة أسفه بعد ما حصل من مصادرة بعض الكتب الموجودة على الرصيف.

كما وجه الشواربة بإرجاع الكتب إلى الكشك في منطقة وسط البلد.

وقالت الأمانة، إنّ الشواربة “اتصل مع صاحب كشك الثقافة أبو علي؛ مبديا اعتذاره وأسفه لما حصل من مصادرة كتب موجودة على الرصيف، حيث وجه بإرجاع الكتب إلى الكشك؛ الأمر الذي تم بسرعة من قبل كوادر أمانة عمّان”.

كشك ابو عليتأسس في 1978 لبيع الكتب والمجلات، حيث يعتبر معلما بارزا يستقطب الكتّاب والأدباء والمثقفين من مختلف الدول العربية.