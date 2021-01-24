وزارة الصحة تعلن اليوم الاحد عن تسجيل 7 وفيات و934 إصابة محلية جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 320,453

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل 7 وفيات و934 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأردن، وبذلك يرتفع إجمالي إجمالي عدد الوفيات إلى (4224) وعدد حالات الإصابة في المملكة إلى (320,453) حالة، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (8522) حالة.

وقد توزّعت إصابات كورونا، وفق الموجز الإعلامي الصادر عن وزارة الصحة ورئاسة الوزراء، كما يلي: و539 في عمّان، و148 في إربد، منها 16 في الرمثا، و82 في البلقاء، و30 في جرش، و29 في المفرق، و23 في الزرقاء، و20 في العقبة، و19 في عجلون، و16 في مأدبا، و12 في الطفيلة، و9 في الكرك، و7 في معان، منها 1 في البترا.

وبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (61) حالة، فيما غادرت (46) حالة، فيما بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (404) حالات.

بينما بلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (330) بنسبة إشغال (8%)، فيما بلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (131) بنسبة إشغال (14%).

كما بلغ إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (69) بنسبة إشغال (7%).

وبلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات (1461) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (307,707) حالات.

كما تمّ إجراء (19,808) فحوصات مخبريّة، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (3,711,158) فحصاً، وبذلك تصل نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم إلى قرابة (4.72%).

ودعت وزارة الصحّة الجميع إلى الالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع سبل الوقاية، خصوصاً ارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، ومتابعة الحملات التوعوية التي أطلقتها بالشراكة مع عدد من الوزارات والهيئات للوقاية من عدوى كورونا والتسجيل لأخذ المطعوم.