لماذا تعتبر روسيا حليفا ، رغم الاختلاف مع بعض سياساتها وتكتيكاتها في سورية ؟!

وزارة الصحة تعلن اليوم السبت عن تسجيل 10 وفيات و608 إصابات محلية جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 319,519
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