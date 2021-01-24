وزارة الصحة تعلن اليوم السبت عن تسجيل 10 وفيات و608 إصابات محلية جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 319,519
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جرينتش+2 10:36
في مؤشر على سعى بايدن لإنهاء الحرب باليمن.. الخارجية الأمريكية نراجع تصنيف الحوثيين كـ”جماعة إرهابية”
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