تمهيدا للهيمنة السياسية.. دول التطبيع الخليجية ترحب بالهيمنة الجوية الاسرائيلية عبر نشر بطاريات القبة الحديدية
أهم العناوين
جرينتش+2 11:24
تمهيدا للهيمنة السياسية.. دول التطبيع الخليجية ترحب بالهيمنة الجوية الاسرائيلية عبر نشر بطاريات القبة الحديدية
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني