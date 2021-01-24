الحواتمة يوعز بالتحقيق في شكوى مواطن من رجل امن

أوعز مدير الأمن العام، اللواء الركن حسين الحواتمة، للقضاء الشرطي باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحقيق بالشكوى المقدمة من أحد الأشخاص حول تجاوز بحقه أثناء تحرير مخالفة، وبما يضمن تحقيق العدالة، ومحاسبة كل من يثبت تجاوزه للقوانين ووفقاً لنتائج التحقيق.

وكان أحد المواطنين نشر على حسابه الشخصي شكوى بوجود تجاوز من أحد رجال الأمن العام أثناء مخالفته لعدم ارتداء الكمامة في محافظة العقبة، الأمر الذي أدى لوقوع خلاف بينه وبين رجل الأمن، حيث سيتم مراجعة كافة التفاصيل وكاميرات المراقبة وشهادات الشهود، للوقوف على ملابسات الحادثة.

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