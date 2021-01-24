اعلان نتائج تكميلية التوجيهي في الأسبوع الأول من شباط

تمهيدا للهيمنة السياسية.. دول التطبيع الخليجية ترحب بالهيمنة الجوية الاسرائيلية عبر نشر بطاريات القبة الحديدية
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