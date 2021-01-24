هذه ابرز مسلسلات رمضان التي تستكمل التصوير للحاق بالموسم

على الرغم من أزمة تفشي فيروس “كورونا” بالعالم، إلا أن القائمين على مسلسلات رمضان صمموا على استكمال التصوير حتى يلحقوا بالسباق الرمضانى المقبل، وبجانب المسلسلات التى بدأ تصويرها قبل انتهاء عام ٢٠٢٠، فقد سرع دخول العام الجديد من عملية تصوير المشاهد تباعًا، خاصةً أنه لم يتبق الكثير من الوقت، حيث يحل الشهر الكريم في بداية شهر أبريل المقبل.

الاختيار ٢

وقد بدأ تصوير مسلسل “الاختيار ٢” مبكرًا، حيث إنه من أول المسلسلات التى يراهن عليها الجمهور وينتظرها للعرض في شهر رمضان المقبل، خاصةً أنه يتناول بطولات الشرطة في تصديها للعمليات الإرهابية، والتى تتضمن قصة الشهيد البطل الضابط محمد مبروك، الذى استشهد على يد العناصر التكفيرية عام ٢٠١٣، أثناء مروره بسيارته بشارع نجاتى بمدينة نصر، وأطلق إرهابيون يستقلون سيارة عدة أعيرة نارية تجاهه ما أسفر عن استشهاده، مسلسل “الاختيار ٢” بطولة النجمين كريم عبدالعزيز وأحمد مكى، ويشارك في بطولة العمل كل من بشرى، هادي الجيار، إنجى المقدم، أسماء أبواليزيد، وآخرين، سيناريو وحوار هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى.

القاهرة كابول

مسلسل “القاهرة كابول” كان من المقرر عرضه خلال شهر رمضان الماضي، ولكن توقف تصويره وسيعرض خلال رمضان ٢٠٢١، ويناقش المسلسل ظاهرة الإرهاب في إطار بوليسى تشويقي، من خلال ثلاث قصص مثيرة حول المؤامرات التى تُحاك ضد المنطقة العربية ومصر، ويسلط المسلسل الضوء على الأعمال الإرهابية التى تقع في المنطقة، حيث يقوم بدور الإرهابي “طارق لطفي”، والذى يتعاون مع عدد من المنظمات الإرهابية، ويتصدى له ضابط الشرطة “فتحى عبدالوهاب”، وينقل الصورة المذيع “خالد الصاوي”، يشارك في بطولة المسلسل طارق لطفى وفتحى عبدالوهاب وخالد الصاوى وشيرين ونبيل الحلفاوى ونور محمود وكريم سرور، وتأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج حسام على.

نسل الأغراب

ومن ضمن المسلسلات المقرر انتهاء تصويرها مبكرًا، يأتى مسلسل “نسل الأغراب”، والذى تدور أحداثه في أجواء صعيدية، من بطولة النجوم أحمد السقا، أمير كرارة، مى عمر، أحمد مالك، إدوراد، دياب، سلوى عثمان، فردوس عبدالحميد، نجلاء بدر، أحمد فهيم، وأحمد داش وغيرهم، حيث بدأ تصويره منذ ما يقرب من ٣ أشهر، المسلسل من إخراج وقصة وسيناريو وحوار محمد سامي.

هانى سلامة

بين السما والأرض

وعلى الرغم من وقوع عدة أزمات في تصوير مسلسل “بين السما والأرض” بسبب انسحاب النجوم من بطولته، إلا أن العمل ما زال في قائمة مسلسلات رمضان ٢٠٢١، حيث تم إسناد بطولة العمل للنجم هانى سلامة بدلا من الفنان إياد نصار، ويشارك في بطولة المسلسل كل من غادة عادل ويسرا اللوزى وهانى سلامة برفقة النجوم أحمد بدير، سوسن بدر، محمد ثروت، يسرا اللوزي، محمود الليثي، نجلاء بدر، ندى موسى، والمسلسل من تأليف إسلام حافظ، ومن إخراج محمد العدل، ومن إنتاج سينرجي.. مسلسل “بين السما والأرض” مستوحى من قصة حائز جائزة نوبل للآداب الكاتب الراحل نجيب محفوظ “بين السماء والأرض” والتى قدمت في شكل فيلم سينمائى عام ١٩٦٠، شارك في بطولته هند رستم، وعبدالسلام النابلسي، وعبدالمنعم إبراهيم، ومحمود المليجي، ومن إخراج صلاح أبوسيف.

اللى مالوش كبير

ويستأنف حاليًا صناع مسلسل “اللى مالوش كبير” تصوير مشاهد العمل يوميًا للانتهاء من تصويره والمونتاج الخاص به قبل شهر رمضان بوقت كافٍ، “اللى مالوش كبير”، يقوم ببطولته ياسمين عبدالعزيز والتى تجسد من خلاله شخصية “غزل” وخالد الصاوى وأحمد العوضي، بدرية طلبة، وإيمان السيد، ومن تأليف عمرو محمود ياسين من إخراج مصطفى فكري.

الملك أحمس

ومن الإنتاجات الضخمة أيضًا المقرر عرضها في رمضان المقبل يأتى مسلسل “الملك أحمس” عن حياة أحمس طارد الهكسوس، مسلسل “الملك” مأخوذ عن رواية “كفاح طيبة” للأديب العالمى نجيب محفوظ، وتم التعاقد مع النجوم صبا مبارك، سوسن بدر، ماجد المصرى، محمد علاء، ريم مصطفى، محمد لطفي، أمير صلاح، وباسل الزارو، معتز هشام، وآخرين، وتأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج حسين المنباوي، مسلسل “الملك” إنتاج شركة سينرجى، ويعد من أضخم إنتاجات دراما رمضان ٢٠٢١، حيث يتضمن العمل حروب وخيل وملابس وديكورات، ويتناول العمل قصة أحمس وتحريره لجنوب وشمال مصر وطرد الهكسوس من طيبة.

هجمة مرتدة

وبعد ما يقرب من ١٠ أيام ينتهى صناع مسلسل “هجمة مرتدة” من تصوير مشاهده كاملةً، وهو المسلسل الذى يجسد احمد عز من خلاله دور شاب يعمل في الخارج ويتعرض لمحاولة تجنيد من استخبارات دولة أجنبية، لكنه ينجح في التواصل مع جهاز المخابرات، ليتم تدريبه على أعلى مستوى على أيدى مسئولى الجهاز ويجسد دوريهما نضال الشافعى وهشام سليم، ثم يخوض عملية خداع لتلك الأجهزة المعادية، مسلسل “هجمة مرتدة” تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء، يشارك في بطولته كل من ماجدة زكى، وهند صبرى، والفنان صلاح عبدالله، ومحمود البزاوي، وخالد أنور، ومحمد جمعة، ومايان السيد، وأحمد فؤاد سليم ومجموعة كبيرة من الشباب.