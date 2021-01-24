أجواء مشمسة ولكنها باردة في أغلب مناطق المملكة لثلاثة أيام

يطرأ اليوم الأحد، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء مشمسة، وباردة في أغلب مناطق المملكة، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وتكون السماء صافية ليلاً، والأجواء شديدة البرودة في أغلب المناطق، ويتوقع خلال ساعات الليل المتأخرة تشكل الصقيع في العديد من المناطق خاصة فوق المرتفعات الجبلية ومناطق البادية، وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية من خطر تشكل الصقيع في العديد من المناطق خاصة فوق المرتفعات الجبلية ومناطق البادية في ساعات الصباح الباكر وساعات الليل المتأخرة.

ويطرأ يوم غدٍ الاثنين ارتفاع آخر قليل على درجات الحرارة وتكون أعلى من معدلاتها الاعتيادية بحوالي (2-3) درجات مئوية، مع بقاء الأجواء مشمسة، وباردة في أغلب مناطق المملكة، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة. وتبقى الأجواء يوم الثلاثاء باردة في أغلب مناطق المملكة ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 13 – 2 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 9 – 0، وفي مرتفعات الشراة 15 الى -1، وفي مناطق البادية 15 – 0، وفي مناطق السهول 15 – 1، وفي الاغوار الشمالية 21 – 5، وفي الأغوار الجنوبية 23 – 13، وفي البحر الميت 22 – 11، وفي خليج العقبة 22 – 11 درجة مئوية.

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