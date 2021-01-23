لانها مزيفة ومرتزِقة منذ البداية.. المعارضة السورية تهزم نفسها وتفقد ابرز داعميها جراء تفاقم الصراعات بين دكاكينها
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جرينتش+2 03:33
وفاة شخص تعرض للضرب قبل أسبوعين والقبض على المعتديين
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