وفاة شخص تعرض للضرب قبل أسبوعين والقبض على المعتديين

توفي شخص إثر تعرضه للضرب من قبل شخصين أُلقي القبض عليهما قبل أسبوعين تقريباً.

وقال مصدر أمني في بيان صحافي اليوم السبت، انه قبل أسبوعين تقريبا أُسعف أحد المواطنين للمستشفى اثر تعرضه للضرب من قبل شخصين في إحدى مناطق البادية الوسطى، وعلى الفور بوشرت التحقيقات بالقضية وتحديد هوية الشخصين ومكاني وجودهما، وألقي القبض عليهما في اليوم ذاته بعد أن تواريا عن الأنظار.

وأشار إلى إحالة المقبوض عليهما للقضاء في حينه وتوقيفهما عن التهم المسندة إليهما، وفي يوم أمس توفي المواطن المعتدى عليه متأثراً بإصابته، والقضية ما زالت منظورة أمام القضاء.

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