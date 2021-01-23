لهذا السبب ما زال الاعداء يحاربونه.. الجيش السوري يسقط 50 طائرة اسرائيلية “بصواريخ سام 6” في 3 أيام خلال حرب تشرين/ فيديو

وزارة الصحة تعلن اليوم السبت عن تسجيل 10 وفيات و608 إصابات محلية جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 319,519
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