للاهمية.. معهد بروكينجز يقترح على بايدن دعوة الملك عبد الله للقاء مبكر

لانها مزيفة ومرتزِقة منذ البداية.. المعارضة السورية تهزم نفسها وتفقد ابرز داعميها جراء تفاقم الصراعات بين دكاكينها
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