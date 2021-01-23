وزارة الصحة تعلن اليوم السبت عن تسجيل 10 وفيات و608 إصابات محلية جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 319,519
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جرينتش+2 09:52
لان ظاهرة العنف الأسري أصبحت خطيرة.. لجنة المرأة بمجلس الأعيان تتابع قضية ضرب الفتاة الجامعية من قبل شقيقها
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