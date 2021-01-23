لانها مزيفة ومرتزِقة منذ البداية.. المعارضة السورية تهزم نفسها وتفقد ابرز داعميها جراء تفاقم الصراعات بين دكاكينها
أهم العناوين
جرينتش+2 01:23
شروط سعودية قاسية على الراغبين في أداء مناسك العمرة
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني