لانها مزيفة ومرتزِقة منذ البداية.. المعارضة السورية تهزم نفسها وتفقد ابرز داعميها جراء تفاقم الصراعات بين دكاكينها
أهم العناوين
جرينتش+2 01:22
الاقتصاد السياسي للوباء
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني