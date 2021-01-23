الأمن العام ينفي وفاة فتاة تعرضت للضرب من شقيقها

أكد مصدر أمني أن الفتاة التي تعرضت للضرب من شقيقها قبل شهر تقريبا ما زالت على قيد الحياة ولا صحة لوفاتها، وهي الان قيد العلاج.
ودعا المصدر الجميع إلى ضرورة التأكد من كل ما يردهم من معلومات قبل نشرها وتداولها.
صبيحة يوم ١٥ يناير/ كانون الثاني من كل عام، تستيقظ الذاكرة العربية على صوت التاريخ، معلناً بدء الاحت... إقرأ المقال
أكد مصدر أمني أن الفتاة التي تعرضت للضرب من شقيقها قبل شهر تقريبا ما زالت على قيد الحياة ولا صحة لوفاتها، وهي الان قيد العلاج.
ودعا المصدر الجميع إلى ضرورة التأكد من كل ما يردهم من معلومات قبل نشرها وتداولها.
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