لانها مزيفة ومرتزِقة منذ البداية.. المعارضة السورية تهزم نفسها وتفقد ابرز داعميها جراء تفاقم الصراعات بين دكاكينها
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جرينتش+2 01:22
اجواء باردة جدا اليوم السبت وارتفاع حراري طفيف غدا وبعده
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