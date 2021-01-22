وزارة الصحة تعلن اليوم الجمعة عن تسجيل 9 وفيات و730 إصابة محلية جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 318,911
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جرينتش+2 10:51
مقتل 3 مسلحين بتفجير عبوة ناسفة استهدفت سيارة عسكرية أمريكية في ريف محافظة دير الزور شرقي سوريا
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