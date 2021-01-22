لكسر حواجز العنصرية.. مجلس الشيوخ الامريكي يصادق على تعيين لويد أوستن أول وزير للدفاع من أصل إفريقي

وافق مجلس الشيوخ الأميركي، اليوم الجمعة، على تعيين الجنرال المتقاعد لويد أوستن وزيرا للدفاع، ليكون ثاني مرشّح من قبل الرئيس الجديد جو بايدن للحكومة تتم المصادقة على تعيينه وأول أميركي من أصول إفريقية يتولى المنصب.

وحصل أوستن على دعم واسع من الديمقراطيين والجمهوريين على السواء، رغم أنه احتاج للحصول على استثناء خاص من الكونغرس، كونه تقاعد مؤخرا وتم ترشيحه لمنصب يخصص عادة للمدنيين.

ووافق مجلس النواب الأميركي، امس الخميس، على استثناء يسمح للويد أوستن تولي منصب وزير الدفاع في إدارة الرئيس جو بايدن، وذلك رغم استقالته من الجيش في عام 2016.

ويتعلق الاستثناء بمادة في القانون، تخص الإدارة المدنية للجيش الأميركي، تشترط فترة توقف 7 سنوات بعد التقاعد قبل تولي أي عسكري منصب وزير الدفاع.