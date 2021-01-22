صدر حديثا كتاب “أدب وسينما وتقنيات الخيال العلمي” للزميل مهند النابلسي

عن مؤسسة شمس للنشر والإعلام بالقاهرة؛ صدر كتاب « أدب وسينما وتقنيات الخيال العلمي » للباحث والناقد السينمائي الأردني الزميل “مهند النابلسي”.

الكتاب يقع في 472 صفحة من القطع الكبير ، ويتضمن خمسة أقسام رئيسة هي:

– القسم الأول : نماذج لأفلام سينمائية في الخيال العلمي

– القسم الثاني : مقالات ودراسات في أدب الخيال العلمي

– القسم الثالث : السينما الفلسفية / – أربعون نموذجًا لافتًا لأفلام فلسفية

– القسم الرابع : قصص في أدب الخيال العلمي

– القسم الخامس : قراءة في نماذج من كُتب الخيال العلمي

يُعد هذا الكتاب أول مطبوع سينمائي عربي نقدي- تحليلي يقدِّم رؤية بانورامية فريدة لحوالي مائة فيلم عالمي حديث وجديد في الخيال العلمي/والفلسفي ، ويتضمن تطبيقات وطروحات عديدة محتملة وخيالية وفانتازية مقتبسة من أفلام الخيال العلمي ، مع أمثلة واقعية دالة لأكثر من أربعين فيلمًا لافتًا خلال العقدين الماضيين ، مع شروحات وصفية ونقد سينمائي متكامل لست تحف سينمائية جديدة ذات مضامين ترفيهية وفتازية وعلمية مثيرة للجدل بالإضافة إلى مجموعة من المقالات والقصص في الخيال العلمي ، وملخصات كُتب… وهو كتاب أصيل غير منقول ولا مقتبس .