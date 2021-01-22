سقوط شظايا صاروخية على منطقة الوهادنة بمحافظة عجلون

اعلن رئيس بلدية الشفا، زهر الدين العرود، عن سقوط شظايا صاروخية في منطقة الوهادنة بمحافظة عجلون فجر اليوم الجمعة.

وقال العرود إن ضرر الشظايا الصاروخية التي سقطت بعجلون اقتصر على الأشجار فقط، بحسب ما نقلت قناة المملكة.

وقد سمع سكان في بلدة الوهادنة وسكان العديد من بلدات محافظة عجلون دوي إنفجار كبير في تمام الساعة 4،20 فجر اليوم الجمعة

ووفق شهود عيان، وفور سماع دوي الإنفجار فقظ هرعت الأجهزة الأمنية والجهات المعنية في القوات المسلحة الى مكان الإنفجار.

وتتولى الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة في هذه الأثناء عملية التحقيق في الإنفجار وإتخاذ الإجراءات المناسبة للحفاظ على سلامة المواطنين.