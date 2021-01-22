وزارة الصحة تعلن اليوم الجمعة عن تسجيل 9 وفيات و730 إصابة محلية جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 318,911
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السلطان إردوغان يعاود استخدام اللغة الحربجية ويهدد بغزو سنجار العراقية شأن ما فعل في الشمال السوري
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