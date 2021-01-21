15 حلقة فقط .. باقة من مسلسلات الموسم الرمضاني المقبل

فى ظاهرة جديدة اتجه عدد من صناع الدراما التليفزيونية المصرية، ضمن موسم دراما شهر رمضان القادم، للمشاركة فى مسلسلات ذات 15 حلقة بدلاً من تقديم مسلسلات الـ 30 حلقة التى إعتاد الجمهور على مشاهدتها فى شهر رمضان المبارك،

ومن ابرز هذه السلسلات هذه المسلسلات ذات الـ 15 مسلسل”كوفيد 25″ بطولة يوسف الشريف وأيتن عامر، تأليف إنجى علاء وإخراج أحمد نادر جلال، وذلك بعد أن أعلنت أسرة المسلسل عرضه فى 15 حلقة فقط بدلاً من 30 حلقة لتصبح المرة الأولى للفنان يوسف الشريف التى يخوض فيها تجربة الـ 15 حلقة بعد سنوات من تقديم المسلسلات الطويلة التى اعتاد المشاهدون رؤيته بها فى شهر رمضان.

ويرصد العمل جائحة فيروس كورونا فى أجواء من الخيال العلمى تدور عام 2025 الذى يشهد ظهور الوباء العالمي من جديد بعد اختفائه، ولكن بشكل يمكنه من التحكم فى إرادة الحاملين له.

كما يخوض الفنان هانى سلامة تجربة الـ 15 حلقة بمسلسل “بين السما والأرض” ويشارك فى بطولته غادة عادل ويسرا اللوزى وسوسن بدر وأحمد بدير ونجلاء بدر وندى موسى ومحمد ثروت ونورهان ومحمود الليثى، وهو قصة نجيب محفوظ وسيناريو وحوار إسلام حافظ وإخراج ماندو العدل، وقد سبق أن تم تقديم الرواية عام 1959 فى فيلم يحمل نفس الاسم.

تدور احداث المسلسل فى عام 2021 حول وقائع عصرية بشخصيات مختلفة عن الفيلم، وذلك من خلال 11 شخصية كل منها لها قصة مختلفة.

ويخوض الفنان على ربيع التجربة بمسلسل The good father تأليف ورشة كتابة، وإخراج معتز التونى، ويدور فى إطار كوميدى اجتماعى حول شاب يتعرض للعديد من المواقف الحياتية المضحكة.

كما تخوض روبى وشريف سلامة التجربة بمسلسل “شقة 6” الذى يشارك فى بطولته سيد رجب وأحمد بدير وصلاح عبدالله ومحمود البزاوي وحمزة العيلى وملك قورة وسما إبراهيم، وهو من تأليف محمد دربالة، إخراج محمود كامل أعمال، حيث تدور احداث المسلسل فى اطار تشويقى حول رصد إحدى العمارات التى تشهد العديد من المواقف المرعبة والغريبة.