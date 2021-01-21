15 حلقة فقط .. باقة من مسلسلات الموسم الرمضاني المقبل

سهى عرفات لوكالة انباء عبرية: "أبو مازن" فقد شرعيته وحقه الأخلاقي في الحكم، وعليه ان يرحل كما رحل ترامب
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