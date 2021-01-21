وزارة الأوقاف تمدد فترة التسجيل لمسابقة الحافظ القرآنية

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون المقدسات الإسلامية عن تمديد فترة التسجيل لمسابقة الحافظ القرآنية للذكور في دورتها الأولى لغاية يوم الخميس 28 كانون الثاني، والتي انطلقت الشهر الماضي، علما أن التسجيل في المسابقة يتم عبر الرابط الالكتروني المدرج في موقع الوزارة.

وقال مساعد الأمين العام لشؤون الوعظ والارشاد رئيس لجنة المسابقة الشيخ اسماعيل الخطبا ، اليوم الخميس، إن وزير الاوقاف حرص على توجيه اللجنة الى إجراء هذه المسابقة بهدف تشجيع الشباب على حفظ كتاب الله عز وجل وتلاوته واستثمار أوقات الفراغ بما يفيد.

وبحسب الخطبا، تتوزع المسابقة التي يبلغ مجموع جوائزها 17 ألف دينار، على ثلاثة مستويات الأول حفظ القرآن الكريم كاملاً، والثاني حفظ عشرين جزءا متتالية، والمستوى الثالث حفظ عشرة أجزاء متتالية، ويشترط أن لا يزيد عمر المتسابق في المستوى الأول عن 25 عاما، وفي المستوى الثاني 20 عاما، والثالث 15 عاما.

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