مقتل 12 وإصابة 25 في تفجيرين نفذهما صباح اليوم انتحاريان في سوق لبيع الملابس العسكرية وسط بغداد/ فيديو

أفادت مصادر أمنية بمقتل 12 عراقيا وإصابة نحو ٢٥ آخرين بتفجير عبوة ناسفة وحزام ناسف في سوق بيع الملابس بالباب الشرقي في بغداد صباح اليوم.

وذكرت المصادر أن شخصين فجرا نفسيهما بشكل غير متزامن في سوق لبيع الملابس العسكرية بمنطقة الباب الشرقي وسط العاصمة.

وقال مدير إعلام عمليات بغداد العميد حازم العزاوي، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن “انفجاراً مزدوجا ًوقع قبل قليل في ساحة الطيران ببغداد”، وأضاف، أن “الانفجار أسفر عن سقوط شهداء وجرحى من المواطنين”.

وأشارت المصادر إلى انتشار أمني مكثف لقوات الأمن العراقية في محيط المنطقة الخضراء وسط بغداد ، وإغلاق البوابات الرئيسية المؤدية إلى داخل المنطقة.

ويعد هذا الانفجار هو الأول من نوعه في العاصمة العراقية منذ نحو 18 شهرا، وفقا لوكالة فرانس برس.

وكان تفجير انتحاري وقع في المكان نفسه، الذي غالبا ما يعج بالمارة في ساحة الطيران، وأوقع 31 قتيلا قبل 3 سنوات. وتعود الاعتداءات الأخيرة التي أوقعت عددا كبيرا من القتلى في بغداد إلى يونيو 2019.

تفجير انتحاري في بغداد منطقة باب الشرقي 8 شهداء و15 جريحا بردا وسلاما يا بغداد 💔🙏 pic.twitter.com/BLgZqlyLqE — Saif_CH (@CH19845854) January 21, 2021