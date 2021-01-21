سهى عرفات لوكالة انباء عبرية: "أبو مازن" فقد شرعيته وحقه الأخلاقي في الحكم، وعليه ان يرحل كما رحل ترامب
أهم العناوين
جرينتش+2 10:08
حقائق ووقائع حول الانتخابات الرئاسية والتشريعية الفلسطينية
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني