مقتل 12 وإصابة 25 في تفجيرين نفذهما صباح اليوم انتحاريان في سوق لبيع الملابس العسكرية وسط بغداد/ فيديو
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جرينتش+2 11:55
جريمة التطبيع تثبت ان حزب العدالة (الاخواني) اجير عند الحاكم المغربيّ وليس شريكا في الحكم
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