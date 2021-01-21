وزارة الصحة تعلن اليوم الخميس عن تسجيل 11 وفاة و776 إصابة محلية جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 318,181
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تفاصيل خطة التربية للعودة للتعليم الوجاهي الفصل الدراسي الثاني
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