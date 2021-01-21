الغذاء والدواء تضبط 27 طناً من الألبان والأجبان المغشوشة

قال مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء، الدكتور نزار محمود مهيدات، إن كوادر الرقابة والتفتيش في مديرية الغذاء، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة، ضبطت كمية من الألبان والأجبان المغشوشة، يتم تصنيعها من الحليب المجفف وتحمل بطاقات بيان مزورة تشير إلى تصنيعها من الحليب الطازج قدرت كميتها بنحو 27 طن في عدد من المصانع.

وأوضح مهيدات، في بيان اليوم الخميس، أنها ومن خلال جولاتها المستمرة للتأكد من المواد الأولية المستخدمة في الصناعة ضبطت المصنع المخالف والذي يعمل على إنتاج مشتقات الألبان من حليب مجفف مجهول بطاقة البيان ولم تثبت صلاحيته للاستهلاك البشري مما يخالف المواصفة المعتمدة لدى المؤسسة التي تشترط إنتاج هذه المنتجات من الحليب الطازج.

وأشار مهيدات إلى أن المؤسسة أغلقت المصنع المخالف بالشمع الأحمر وأتلفت كافة المنتجات والمواد المخالفة وحولت أصحاب العلاقة إلى النائب العام.

وأكد مهيدات أن المؤسسة لن تتهاون بحق المخالفين وأن فرق الرقابة والتفتيش المختصة بالمرصاد لأي ممارسات تشكل تلاعباً بغذاء المواطن وسلامته ولضمان التزام مواقع تصنيع مثل هذه المنتجات بالاشتراطات والمعايير الصحية المعتمدة من قبل المؤسسة. ودعت المؤسسة المواطنين للتواصل معها في حال وجود أي شكوى أو ملاحظة وعلى مدار الـ24 ساعة من خلال خط الشكاوى المجاني 117114 والبريد الإلكتروني info@JFDA.Jo وعبر تطبيق الـ”واتسآب” على الرقم 0795632000

مشاركة 0 مشاركة مشاركة