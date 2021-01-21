الضمان الاجتماعي يبدأ باستقبال طلبات الاستفادة من برنامج استدامة

أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي البدء باستقبال طلبات الاستفادة من برنامج استدامة عن شهر كانون الثاني الحالي اعتباراً من اليوم الخميس الموافق 21 كانون الثاني 2021.

وأفادت المؤسسة، في بيان صحفي اليوم الخميس، أنه يتوجـب على المنشآت الراغبة بالاستفادة الدخول على حسابها على الخدمات الإلكترونية للمـؤسسة وتقديم طلب الاستفادة من برنامج استدامة.

وأكـدت المؤسسة على المنشآت المشمولة بالبرنامج، ضمن فئة الأكثر تضرراً، دفع المسـاهمـة المترتبة عليهـا بالسرعة الممكنة حتى تتمكن المؤسسة من تحويل المبالغ لمستحقيها في الموعد المحدد لصـرفـها، مشيرة إلى أن صرف المستحقات عن شهر كانون الثاني سيبدأ اعتباراً من يوم الاثنين المقبل المـوافق 25 من الشهر الحالي وذلك للطلبات المكتملة.

كما أوضحت المؤسسة أنهـا قررت اعتمـاد فئة جديدة للاستفـادة من البرنامج وهي المنشآت التي انخفضـت مبيعاتها في عام 2020 بنسبة 40 بالمئة فأكثر عن مبيعاتها في عام 2019.

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