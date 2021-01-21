مقتل 12 وإصابة 25 في تفجيرين نفذهما صباح اليوم انتحاريان في سوق لبيع الملابس العسكرية وسط بغداد/ فيديو
أهم العناوين
جرينتش+2 11:55
أجواء باردة جداً في أغلب المناطق اليوم الخميس وغدا وبعده
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني