وزارة الصحة تعلن اليوم الاربعاء عن تسجيل 17 وفاة و978 إصابة محلية جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 317,405

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاربعاء، عن تسجيل 17 حالة وفاة و978 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، في الأردن.

ووفق الايجاز الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة اليوم، فقد توزّعت الاصابات الجديدة كما يلي:

– (497) في محافظة العاصمة عمّان.

– (210) في محافظة إربد، منها (15) في الرمثا.

– (80) في محافظة البلقاء.

– (53) في محافظة المفرق.

– (40) في محافظة الزرقاء.

– (26) في محافظة عجلون.

– (19) في محافظة الكرك.

– (18) في محافظة مأدبا.

– (13) في محافظة جرش.

– (9) في محافظة معان.

– (7) في محافظة الطفيلة.

– (6) في محافظة العقبة، وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (317,405) حالات، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (10,110) حالات.

كما سُجّلت (17) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (4187) حالة.

وبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (40) حالة، فيما غادرت (30) حالة.

وبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (433) حالة.

وبلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (350) بنسبة إشغال (8%)، فيما بلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (156) بنسبة إشغال (17%).

كما بلغ إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (79) بنسبة إشغال (9%).

وبلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات (1215) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (303,108) حالات، فيما تمّ إجراء (23,315) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (3,639,550) فحصاً، وبذلك تصل نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم إلى قرابة (4.19%).

وقد دعت وزارة الصحّة الجميع إلى الالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع سبل الوقاية، خصوصاً ارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، ومتابعة الحملات التوعوية التي أطلقتها بالشراكة مع عدد من الوزارات والهيئات للوقاية من عدوى كورونا والتسجيل لأخذ المطعوم: #إلكوفيد #حياتناأهم