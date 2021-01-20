بايدن يؤدي القسم رئيسا لأمريكا ويتعهد بمحاربة الفكر الخاص بتفوق العرق الأبيض، وأن يكون رئيسا لكل الأمريكيين/ فيديو
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من حق يوم ١٥ يناير ان يُفاخر باحتضان عيد ميلاد جمال عبد الناصر.. بقلم : فهــــد الريمــــاوي
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