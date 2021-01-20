مصر والاردن تطالبان عباس بتوحيد صفوف فتح ودخول الانتخابات بقائمة قوية، ولم تتوسطا لضم دحلان

زعمت هيئة البث الرسمية الاسرائيلية “كان” ان رئيسي جهازي المخابرات المصرية والاردنية قاما بزيارة خاطفة الى السلطة الفلسطينية قبل يومين، وطالبا الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتوحيد صفوف فتح قبل الانتخابات التشريعية، والتأكد انهم في الحركة سيخوضون الانتخابات في قائمة واحدة دون انقسامات.

وذكر التقرير ان الاثنين طلبا من ابو مازن، خلال الاجتماع الذي عقد بحضور رئيس جهاز الاستخبارات الفلسطينية ماجد فرح، ان “على فتح دخول الانتخابات قوية ومتماسكة”.

وقالت مصادر فلسطينية لـ”كان” ان كلا من رئيس جهاز الاستخبارات المصرية عباس كامل ونظيره الاردني احمد حسني لم يطلبا من ابو مازن ضم منافسه المطرود محمد دحلان الى قائمة فتح للانتخابات التشريعية.

واضاف احد المصادر لـ”كان” ان الاردنيين والمصريين يخشون من امكانية ان تسجل حماس انجازات في هذه الانتخابات.

واضاف التقرير ان الاثنين حصلا على انطباع ان ابو مازن :”جدي في نواياه التقدم نحو انتخابات جديدة خلال الاشهر القريبة، ومن المهم له التوصل الى عملية سياسية مع اسرائيل وهو مسيطر على الساحة الفلسطينية”.

وقدرت مصادر مطلعة ان ابو مازن لنيتوقف عند مرحلة الانتخابات التشريعية في ايار /مايو، وسيستمر حتى الانتخابات الرئاسية في تموز/يوليو، بشرط ان تسمح حماس اقامة الانتخابات في غزة، واسرائيل تسمح اقامتها في القدس الشرقية، وان تمنح الادارة الامريكية الجديدة مباركتها للعملية.