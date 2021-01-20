مركز ادارة الازمات يتولى مسؤولية الرقابة على منصة التطعيم ضد كورونا

ذكرت مصادر مطلعة ان مسؤولية الرقابة على منصة التطعيم واعطاء لقاح كورونا “لقاح سينوفارم الصيني الاماراتي – الصيني، وفايزر الامريكي الالماني ” قد انيطت لمركز الامن وادارة الازمات.

وعزت المصادر هذا الاجراء للتدخلات والواسطات لاعطاء المطاعيم للمعارف والمحاسب، بعيدا عن قرار الحكومة القاضي في اعطاء الشرائح الاخذ تضررا.

وكانت الحكومة اقرت الشرائح التي لها الاولوية في الحصول على المطعوم، وهم كبار السن والمرضى والمشتغلين في الخدمات الصحية.

ورغم ان منصة التسجيل لم تشهد اقبالا وان عدد المسجلين بلغ 300 الف مسجل فقط، إلا أن أشخاصا ممن سجلوا في آخر يوم من العام الماضي لم يحصلوا بعد على المطعوم.