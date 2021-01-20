وزارة الصحة تعلن اليوم الاربعاء عن تسجيل 17 وفاة و978 إصابة محلية جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 317,405
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مركز ادارة الازمات يتولى مسؤولية الرقابة على منصة التطعيم ضد كورونا
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