لحظات حاسمة انتظرها العالم.. لعنة اسمها ترامب تغادر البيت الأبيض

غادر الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب،اليوم الأربعاء، البيت الأبيض بالعاصمة واشنطن، بعد انتهاء فترته الرئاسية البائسة.

وقد توجه ترامب على متن مروحية “المارين وان” إلى قاعدة أندروز بضواحي ولاية ماريلاند، لحضور مراسم وداع عسكرية تعلن انتهاء فترة حكمه، بحسب وكالة “أسوشيتيد برس”.

وقد أعرب ترامب، عن اعتزازه بالفترة التي قضاها في رئاسة الولايات المتحدة، لافتًا إلى أن إدارته “حققت إنجازات كبيرة خلال 4 سنوات”، مؤكدًا أنه “سيعود مرة أخرى بشكل ما”.

قال ترامب خلال تجمع لأنصاره في قاعدة أندروز الجوية، في واشنطن، بعد مغادرته البيت الأبيض: “وداعا وسأعود مرة أخرى بشكل ما”.

وأضاف: “أجرينا أكبر إصلاحات ضريبية في الولايات المتحدة ونتمنى من إدارة بايدن إلا تفرض ضرائب كبيرة مجددا”.

وتابع: “حققنا معجزة طبية بعدما طورنا لقاحا ضد فيروس كورونا خلال 9 أشهر فقط”.

وأعرب عن أمنيته أن “تحقق الإدارة الجديدة كل الحظ والنجاح”، مضيفا: “أعتقد أنها ستحقق نجاحا كبيرا بعدما وضعناهم في وضع جيد رغم جائحة كورونا”.

وأعرب عن شكره للشعب الأمريكي والصحافة، مضيفا: “أردت أن أودعكم قبل المغادرة، وأتمنى ألا يكون وداعا طويلا”.

وسيغادر ترامب قاعدة أندروز الجوية متجها فيما بعد إلى فلوريدا، حيث مقر إقامته بعد مغادرته منصب رئيس الولايات المتحدة.

يشار أن ترامب لن يحضر حفل تنصيب بايدن، في واقعة هي الأولى منذ نحو نصف قرن، حيث يرفض رئيس سابق للولايات المتحدة حضور حفل تنصيب خليفته.