ذهب الاسوأ وحضر السيئ.. ادارة بايدن ستتبنى حل الدولتين، لكن لن تعدل عن قرار ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل
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عودة المطارات للعمل بكامل طاقتها الاستيعابية اعتباراً من اليوم الاربعاء بعد إلغاء منصة القادمين للأردن جواً
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