عودة المطارات للعمل بكامل طاقتها الاستيعابية اعتباراً من اليوم الاربعاء بعد إلغاء منصة القادمين للأردن جواً

دخل، اليوم الأربعاء، قرار الحكومة بإلغاء منصة “gateway2jordan” أو “visitjordan” حيز التنفيذ.

وبموجب هذا القرار يتعين على المسافر القادم إلى الأردن إحضار فحص (PCR) نتيجته سلبية من المختبرات المعتمدة من الجهات الصحية خلال (72) ساعة من موعد الوصول، على أن يعفى من ذلك الأطفال (5) سنوات فما دون.

وقد ألغت الحكومة الحجر المنزلي للمسافرين القادمين ممن تظهر نتيجة فحوصهم في المطارات الأردنية سلبية، مع التأكيد على التزام المصابين الذين تظهر نتيجتهم إيجابية بالعزل المنزلي.

كما قررت الحكومة زيادة أعداد القادمين من جسر الملك حسين والمدورة إلى 300 شخص بدلا من 150 شخصا، فيما ازالت الحكومة اعتبارا من اليوم، أي محددات على أعداد الرحلات الجوية في المطارات لتعمل بكامل طاقتها الاستيعابية.

من جهتها، عممت هيئة تنظيم الطيران المدني، بأنه يتعين على القادمين إلى الأردن، تعبئة النموذج المخصص والمقدم له من النقل الجوي (المنشور على موقع هيئة تنظيم الطيران المدني) ، وعبر رابط إلكتروني في يوم السفر.

وفي السياق، قالت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية إنها ستدرج ضمن تذاكرها قيمة فحص “بي سي آر” للمسافرين فور شراء التذكرة اعتبارا من اليوم الأربعاء، وحسب التسعيرة المعلنة من وزارة الصحة، مع إعفاء الأطفال دون 5 أعوام.

وأعلنت الملكية الأردنية في بيان صحفي، أنها ستبدأ اليوم الاربعاء بتنفيذ إجراءات جديدة عقب قرار حكومي يلغي منصة القادمين إلى الأردن جوا، مشيرة إلى أن هيئة تنظيم الطيران المدني طلبت تطبيق الإجراءات على جميع المسافرين القادمين إلى المملكة والمتمثلة بتسديد قيمة فحص “بي سي آر” فور شراء التذكرة حسب التسعيرة المعلنة من وزارة الصحة، على أن يعفى من ذلك الأطفال دون سن 5 سنوات، إضافة إلى تعبئة نموذج إقرار صحي وتسليمه لموظف كاونتر التدقيق في المطار قبل الصعود إلى الطائرة، مشيرة الى عدم صرف بطاقة الصعود إلى الطائرة في حال عدم تعبئة المسافر للنموذج كاملا.

وأضاف البيان، إن شركات الطيران العالمية التي تشغل رحلات مباشرة إلى المملكة ستبدأ بتطبيق هذه الإجراءات على جميع المسافرين، ومن مختلف الجنسيات دون استثناء.