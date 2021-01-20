ذهب الاسوأ وحضر السيئ.. ادارة بايدن ستتبنى حل الدولتين، لكن لن تعدل عن قرار ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل
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بمناسبة رحيل حبيبها الأخير “سامي حدّاد”.. الحبّ في حياة فدوى طوقان
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