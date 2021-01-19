السماح للمغتربين الاردنيين في الخارج بتجديد جوازاتهم دون اشتراط موافقة دائرة المخابرات العامة
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جرينتش+2 07:46
وزارة الصحة تعلن اليوم الثلاثاء عن تسجيل 17 وفاة و883 إصابة محلية جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 316,427
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