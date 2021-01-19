قال مدير عام دائرة الجمارك عبد المجيد الرحامنة،اليوم الثلاثاء، إن هناك قرارات مرتقبة بتخفيض الإعفاءات الممنوحة على المستوردات وجعلها بالحدود الدنيا.

وأوضح الرحامنة، خلال مناقشة اللجنة المالية النيابية لموازنة الدائرة لعام 2021، أن هذا القرار المرتقب سيترك أثرا إيجابيا على مستوى إيرادات الحكومة.

وأضاف أن المؤشرات الأولية تشير إلى توقعات بنمو الاستيراد الكلي العام الحالي، مشيرا إلى وجود رقابة عالية وأتمتة كاملة مطبقة في الدائرة.

وبين أن إجمالي تحصيلات الدائرة العام الماضي، بلغت 1.447 مليار دينار.

ولفت النظر إلى أنه جرى تحصيل الرسوم على ما نسبته 11.2% فقط من مستوردات المملكة العام الماضي، موضحا أن ما قيمته 9.2 مليار دينار من المستوردات العام الماضي كانت معفاة بموجب قوانين الاستثمار واتفاقيات التجارة الموقعة بين الأردن مع التكتلات الاقتصادية العربية والأجنبية.

وحول تقديرات مشروع الموازنة بزيادة الإيرادات الجمركية العام الحالي، أوضح الرحامنة أن المؤشرات الأولية تشير إلى توقعات بنمو الاستيراد الكلي العام الحالي، إضافة إلى أن هناك رقابة عالية وأتمتة كاملة مطبقة في الدائرة.

وفيما يخص الشرائح الجمركية، بين الرحامنة أن عدد الشرائح الجمركية الحالية 17 شريحة وهناك دراسة جادة منصبة لتخفيض عدد هذه الشرائح إلى 4 شرائح.

وحول الوفر في استخدام الطاقة المتجددة، أوضح الرحامنة أن الدائرة استطاعت توفير 680 ألف دينار من خلال استخدام الطاقة البديلة.

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