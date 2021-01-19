من حق يوم ١٥ يناير ان يُفاخر باحتضان عيد ميلاد جمال عبد الناصر.. بقلم : فهــــد الريمــــاوي
أهم العناوين
جرينتش+2 10:36
سقوط طائرة “أباتشي” أمريكية في منطقة الشدادي شرقي سوريا خلال نقل عناصر “داعش” الى منطقة التنف
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني