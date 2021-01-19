السماح للمغتربين الاردنيين في الخارج بتجديد جوازاتهم دون اشتراط موافقة دائرة المخابرات العامة
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جرينتش+2 11:26
توجهات بايدن الخارجية: إعادة توضيب سياسات اوباما
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