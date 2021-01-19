سلطات اردوغان تعتقل وجبة جديدة تضم 238 ضابطاً بشبهة العلاقة مع غولن والمشاركة في محاولة انقلاب عام 2016
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الضرورة الموضوعية.. اعادة اللحمة للقائمة المشتركة
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