السماح للمغتربين الاردنيين في الخارج بتجديد جوازاتهم دون اشتراط موافقة دائرة المخابرات العامة

صدرت التعليمات المعدلة لتعليمات إصدار وتجديد جوازات السفر العادية للأردنيين المتواجدين خارج المملكة لسنة 2021، في الجريدة الرسمية.

وتتضمن التعديلات، إلغاء المادة (2) من التعليمات والاستعاضة عنها بالنص التالي: “أن يتم إصدار وتجديد جوازات السفر العادية للأردنيين المتواجدين خارج المملكة بعد الحصول على موافقة دائرة الأحوال المدنية والجوازات”.

وكانت التعليمات الأساسية تتطلب موافقة دائرة المخابرات العامة، بالإضافة لموافقة دائرة الأحوال المدنية والجوازات، حيث كانت تنص الفقرة (ب) من المادة (2) من التعليمات الأساسية، أن يتم إصدار وتجديد جوازات السفر العادية للأردنيين المتواجدين خارج المملكة بعد موافقة “دائرة المخابرات العامة وإذا كان طالب الحصول على جواز السفر بحقه طلبات قضائية كمتهم أو محكوم فتؤخد موافقة دائرة المخابرات العامة بناءاً على توصية مديرية الامن العام”.