السماح للمغتربين الاردنيين في الخارج بتجديد جوازاتهم دون اشتراط موافقة دائرة المخابرات العامة
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جرينتش+2 08:37
السفارة الأميركية تدعو المسافرين للولايات المتحدة لإجراء فحص كورونا
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