السفارة الأميركية تدعو المسافرين للولايات المتحدة لإجراء فحص كورونا



عمان 19 كانون الثاني (بترا)- اعلنت السفارة الاميركية في عمان انه يجب على جميع المسافرين جوا إلى الولايات المتحدة والذين تبلغ اعمارهم سنتين فأكثر إبراز نتيجة سلبية لفحص “كوفيد19” على ان لا يتجاوز تاريخه ثلاثة ايام قبل السفر.

واشارت السفارة، في بيان اليوم الثلاثاء، الى انه سيبدأ تطبيق هذه التعليمات اعتبارا من 26 كانون الثاني الجاري.

واضافت، “كبديل، فإنه يمكن للمسافرين إلى الولايات المتحدة إبراز ما يثبت تعافي المسافر من فيروس كوفيد-19 خلال فترة 90 يوما السابقة ليوم السفر على ان يكون هذا الاثبات صادراً عن جهة طبية مرخصة”.