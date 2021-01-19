اعتقال عدد من المتورطين بقضايا مخدرات في معان والرمثا

ألقت إدارة مكافحة المخدرات القبض على 4 أشخاص، اثنان منهم من المصنفين بالخطرين جداً في الرمثا، إلى جانب ضبط 14 كف حشيش بحوزة مروج في محافظة معان.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إن العاملين في إدارة مكافحة المخدرات وبعد جمع المعلومات حول عدد من الأشخاص المطلوبين والمشتبه بهم في قضايا الاتجار وترويج المواد المخدرة في لواء الرمثا، فقد نفذوا حملة أمنية لمداهمة أماكن وجودهم وإلقاء القبض عليهم.

وأضاف الناطق الإعلامي، أن الحملة أفضت إلى إلقاء القبض على 4 أشخاص من المطلوبين والمشبوهين بقضايا المخدرات، اثنان منهم من المصنفين بالخطرين جداً وضُبط بحوزتهم كمية متفرقة من المواد المخدرة.

وفي سياق متصل، فقد جرى بعد جمع المعلومات حول أحد مروجي المواد المخدرة في محافظة معان، إلقاء القبض عليه وضُبط بحوزته 14 كفاً من مادة الحشيش المخدرة وكمية من الحبوب المخدرة.

كما وجرى تنفيذ حملة أمنية مشتركة أخرى ضمن مناطق البادية الشمالية وضُبط خلالها 4 أشخاص مطلوبين بعد تفتيش أماكن وجودهم.

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