السماح للمغتربين الاردنيين في الخارج بتجديد جوازاتهم دون اشتراط موافقة دائرة المخابرات العامة
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أحمد رمزي يفتح صندوق أسراره ويعترف انه لا يطيق الحياة الزوجية
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