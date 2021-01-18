وزارة الصحة تعلن اليوم الاثنين عن تسجيل 8 وفيات و1030 إصابة محلية جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 315,544

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، عن تسجيل 8 وفيات و1030 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأردن، وبذلك يرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (4153) وعدد حالات الإصابة في المملكة إلى (315,544) حالة، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (11,051) حالة.

وبحسب الموجز الاعلامي الصادر عن وزارة الصحة ورئاسة الوزراء اليوم، فقد توزّعت إصابات كورونا، ، كما يلي: (434) في عمّان، و(238) في محافظة إربد، منها (20) في الرمثا، و(89) في محافظة الزرقاء، و(77) في محافظة البلقاء، و(47) في محافظة المفرق، و(44) في محافظة جرش، و(31) في محافظة عجلون، و(25) في محافظة الكرك، و(17) في محافظة الطفيلة، و(11) في محافظة العقبة، و(9) في محافظة مأدبا، و(8) في محافظة معان، منها (1) في البترا.

وبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (56) حالة، فيما غادرت (57) حالة، فيما بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (445) حالة.

وقد بلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (384) بنسبة إشغال (9%)، فيما بلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (154) بنسبة إشغال (16%).

كما بلغ إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (73) بنسبة إشغال (8%).

وبلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات (1472) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (300,340) حالة، فيما تمّ إجراء (22,271) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (3,594,305) فحوصات، وبذلك تصل نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم إلى قرابة (4.62%).

ودعت وزارة الصحّة الجميع إلى الالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع سبل الوقاية، خصوصاً ارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، ومتابعة الحملات التوعوية التي أطلقتها بالشراكة مع عدد من الوزارات والهيئات للوقاية من عدوى كورونا والتسجيل لأخذ المطعوم.