من حق يوم ١٥ يناير ان يُفاخر باحتضان عيد ميلاد جمال عبد الناصر.. بقلم : فهــــد الريمــــاوي
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سورية تنفي بشكل قاطع حصول اية لقاءات مع إسرائيل
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